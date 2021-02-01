Штормовое предупреждение для южноуральцев на второе февраля

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки.
«Ночью и днем второго февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается отложение изморози, гололеда и мокрого снега на проводах, местами сильное», - сообщает Челябинский Гидрометцентр.
Министерство дорожного хозяйства и транспорта области направило подрядчикам, ответственным за содержание региональных дорог, предупреждение. Будет организовано дежурство ответственных лиц и круглосуточная работы спецтехники.
Миндортрансп просит водителей быть внимательными и осторожными в пути, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.
В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.
О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63