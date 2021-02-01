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Штормовое предупреждение для южноуральцев на второе февраля

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки.

«Ночью и днем второго февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается отложение изморози, гололеда и мокрого снега на проводах, местами сильное», - сообщает Челябинский Гидрометцентр.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта области направило подрядчикам, ответственным за содержание региональных дорог, предупреждение. Будет организовано дежурство ответственных лиц и круглосуточная работы спецтехники.

Миндортрансп просит водителей быть внимательными и осторожными в пути, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63