Сохранность имущества на пляжах Челябинска обеспечивают камеры

Национальный провайдер «Ростелеком» продолжает обеспечивать места досуга и отдыха в Челябинской области цифровыми решениями видеонаблюдения и видеоаналитики. Компания оборудовала камерами семь самых посещаемых зон отдыха региона: Городской, Новороссийский, Смолинский, Спортивный, Чуриловский, Шершневский муниципальные пляжи, а также «Белый парус».

Все данные с камер обрабатываются и передаются в систему «Единой дежурно-диспетчерской службы – 112 города Челябинска» (ЕДДС), что позволяет оперативно реагировать на происшествия, следить за правилами отдыха на воде, идентифицировать правонарушителей, тем самым обеспечивая общественный порядок и сохранность городского имущества и личных вещей граждан. Современный комплекс видеонаблюдения уникален и отвечает всем требованиям в области импортозамещения, а также легко адаптируется под конкретную задачу отрасли.

«Для исключения слепых зон мы установили четырехмегапиксельные камеры панорамного типа c несколькими сенсорами и горизонтальным углом обзора от 100 градусов. Такие устройства позволяют видеть на мониторе изображение берега и зоны заплыва полностью. Камеры отправляют видеопоток в облачное хранилище дата-центра “Ростелекома”. Передача информации происходит через мобильный интернет. Данные хранятся на нашем сервере в течение пяти суток, при этом доступ к архиву имеет только заказчик услуги», - рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, Александра Исхизова считает, что важное преимущество комплексной системы видеонаблюдения и аналитики — возможность решить любую задачу бизнеса и государства. И сегодня персональный подход и глубокое понимание целей заказчика служит важным фактором в выборе конкретного технического решения. «При необходимости мы дополняем комплексную облачную систему видеонаблюдения новыми цифровыми продуктами, которые легко встраиваются как в новую, так и уже существующую систему, модернизируя и делая ее более эффективной», - уточнила Александра Исхизова.