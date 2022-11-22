«Солнечная долина» получила лицензию на содержание животных

Зоопарк горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Челябинская область) получил лицензию Россельхознадзора на содержание и использование животных.

Специалистами управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям была проведена оценка соответствия лицензионным требованиям зоопарка. принадлежащего индивидуальному предпринимателю и расположенному на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина». Здесь содержится более 40 собак (хаски, самоеды), волки, рысь, еноты, лиса, козы, кролики, куры, северный олень, а также лошади для оказания услуг по верховой езде.

На основании результатов успешно пройденного обследования Россельхознадзором выдан соответствующий документ. Информация о нем внесена в реестр лицензий Россельхознадзора.