Среда в Челябинской области будет очень жаркой

В среду, 13-го июля, в Челябинской области ожидается сильная жара. Днем воздух на юге региона может прогреться до плюс 36-ти градусов. В целом по области синоптики обещают 28-33 градуса выше нуля.

В ночное время столбики термометров южноуральцев будут показывать 14-19 градусов тепла.

Облачность 13-го июля – переменная, местами кратковременные дожди, грозы. Днем не исключена вероятность выпадения града.

Ветер - северо-восточный с переходом на юго-восточный. Скорость – три-восемь метров в секунду, при грозах порывы могут усиливаться до 12-17-ти м/с.

В Челябинске ночью среды – переменная облачность, преимущественно без осадков, днем прогнозируется слабый дождь и не исключена гроза.

Ночью температура воздуха составит 16-18 градусов тепла, днем – 30-32 градуса выше нуля.

Переменная облачность, преимущественно без осадков

Направление и скорость ветра, как во всем регионе.

В народе 13-е июля называли поминками по весне, макушкой лета и проводами весны. В некоторых уголках Руси праздновали окончание покоса, наряжаясь в праздничную одежду, веселясь всю ночь, разжигая костры.

Если кукушка в этот день продолжала куковать, то лето ожидалось долгое и теплое. Также в народе верили, что желтые облака предвещали дождь, утренняя роса сулила солнечную погоду, ее отсутствие обещало ненастье.