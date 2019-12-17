Прогноз погоды

Среда в Челябинской области будет снежной
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 11:12
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 18 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске ожидается минус 5-7 градусов, по области – минус 3-8 градусов. В ночные часы – минус 7-12 градусов. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 16 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 9 минут. Луна стареющая.

18 декабря по народному календарю Саввин день.

На Руси в прежние времена говорили, что Савва продолжает Варварину работу — морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Об этом существовала поговорка: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает». В народе верили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть лошадь — иначе может случиться беда на зимней дороге.

Именины в этот день: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

Автор: 
Олеся Денисова
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