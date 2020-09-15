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Старое «бабье лето» в Челябинской области решило «покапризничать»

Среда обитания
Сегодня, 09:20
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Автор: 
Любовь Юрина

Старое «бабье лето» в Челябинской области решило «покапризничать»

 

Во второй день старого «бабьего лета» погода в Челябинской области существенно ухудшится - похолодает, усилится ветер, пойдут дожди, упадет атмосферное давление.

По народному календарю старое «бабье лето» начинается с Семина дня, или дня Симеона Столпника (14 сентября) и продолжается до 24 сентября.

В этом году погода решила преподнести сюрприз. Со вторника, 15 сентября, в области температура воздуха существенно понизится. В Челябинске в ближайшие дни столбик термометра днем не будет подниматься выше отметки плюс 12 градусов, в выходные будет на несколько градусов теплее, но со следующей недели, по некоторым прогнозам, похолодание будет более ощутимым.

Атмосферное давление в ближайшие дни будет падать и к среде достигнет 720 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

В эти дни очень внимательно нужно отнестись к своему самочувствию людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное).

Кроме того, при низком атмосферном давлении снижается количество кислорода, содержащегося в воздухе.

Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего при пониженном атмосферном давлении начинают чувствовать себя значительно лучше. У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы.

В ближайшие несколько дней ветер усилится, отдельные его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

Синоптики также обещают в течение недели дожди, местами сильные. Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
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