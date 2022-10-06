Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе

Челябинская область пока продолжает находиться под влиянием спустившегося с севера и прогревшегося антициклона. В ближайшие несколько суток ожидаются дожди, а заметное похолодание придет на следующей неделе.

«В конце сентября на Урал пришел антициклон с арктического побережья, который постепенно прогрелся, вобрал в себя воздух, приносимый южными ветрами с теплых морей», - сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко. Воздух в дневные часы прогревался до плюс 15-17 градусов. Несмотря на это, осенние ночи были довольно прохладными и местами температура понижалась до минусовых отметок.

Зрелое «бабье лето» решило задержаться в регионе еще на несколько дней.

«Атмосферный фронт с Европейской территории России вскоре надвинется на Урал и даст о себе знать дождями, которые вероятны в ближайшие несколько суток», - предупредила Галина Шепоренко.

В четверг, шестого сентября, по прогнозам Челябинского Гидрометцентра, ожидается плюс 12-13 градусов, с пятницы и по воскресенье немного похолодает – днем будет плюс 7-13 градусов, осадков не обещают. В понедельник прогнозируется возвращение тепла – до плюс 15-17 градусов. А с середины следующей неделе температура воздуха заметно понизится, пойдут дожди.

Атмосферное давление в течение предстоящих семи дней будет выше нормы, во второй половине следующей недели оно начнет снижаться.

Повышенное давление может негативно отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга) и неустойчивым собственным артериальным давлением.

Считается, что молодое «бабье» лето наступает в период с 28 августа по 11 сентября, старое – с 14 по 21 сентября. «Однако, эти даты относительны, циклоны и антициклоны по расписанию не ходят, а такая погода устанавливается только под влиянием стационарной области повышенного давления», - уточняют синоптики.

В разные годы «бабье лето» длится от нескольких дней до двух недель. Изредка случается осень без бабьего лета. В этом году осень уже не раз баловала южноуральцев теплом и ясным небом.