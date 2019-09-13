«Таганай» ищет добровольных помощников в изготовлении кормушек для птиц

В Челябинской области национальный парк «Таганай» объявил очередную волонтерскую акцию. Заповедной территории нужна помощь волонтеров в изготовлении кормушек для пернатых.

Как отмечают в пресс-службе нацпарка, всю прошлую зиму вдоль туристических троп провисели 16 мини-столовых для пернатых. Весной кормушки отправили на хранение в одну из подсобок Музея природы, который полностью сгорел 12-го июня. Пернатые обитатели Таганая нуждаются в новых столовых.

«Мы рекомендуем делать деревянные кормушки с размером «стола» 30 на 20 сантиметров, высотой до 26-ти сантиметров и обязательно со скатной, а не плоской крышей. Это не позволит снегу скапливаться на ней. На днище нужны бортики, чтобы семечки не выдувало из кормушки», - рассказала сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа.

Готовую кормушку специалисты национального парка рекомендуют ошкурить, а на крыше сделать крепление для подвески на дерево. Что касается окраски, то лучше, если она будет в природных коричнево-зеленых тонах, без рисунков - такой «тюнинг» может отпугнуть птиц.

Кормушки принимаются до конца октября в офисе национального парка (Златоуст, улица Шишкина, 3-А) по будним дням, с девяти утра до пяти вечера. К Синичкиному дню, 12-го ноября, их развесят по местам и пригласят участников акции на открытие очередного «птичьего» сезона.

СПРАВКА

В национальном парке «Таганай» сейчас обитает 192 вида птиц. Примерно треть остаются зимовать. В 2018-м году в третьем сезоне акции «Подкормите птиц!» участвовали около трехсот жителей Златоуста, Челябинска и Миасса.