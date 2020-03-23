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«Таганай» стал «Рыцарем леса»

Среда обитания
Сегодня, 16:03

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) стал лауреатом премии «Рыцарь леса» Фонда защиты диких животных.

Награду коллектив «Таганая» получил за активное участие в подготовке двух природоохранных проектов - по созданию биосферного резервата «Горный Урал» и нового национального парка «Зигальга».

Третья особо охраняемая природная территория региона - нацпарк «Зигальга» - была создана в ноябре прошлого года. Благодаря этому был взят под защиту один из крупнейших горных хребтов Южного Урала. Рабочая группа специалистов «Таганая» имеет к данному событию прямое отношение.

Что касается «Горного Урала», заявка о включении Уральских гор во всемирную сеть биосферных резерватов получила одобрение международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» летом 2018-го.

Как сообщает пресс-служба национального парка «Таганай», в 2020-м году на конкурс «Рыцарь леса» было подано 73 заявки. Оргкомитет присудил призовые места 42-м претендентам. Это охотинспекторы, егеря, лесники, сотрудники особо охраняемых природных территорий и зоозащитники.

В Челябинской области лауреатом премии «Рыцарь леса» стал также первый заместитель главы Катав-Ивановского района Алексей Захаров, оказавший проекту по созданию «Зигальги» неоценимую поддержку.

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