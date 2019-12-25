Текслер: Чистого воздуха в Челябинской области стало больше

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время состоявшейся сегодня, 25-го декабря, прямой линии с южноуральцами отметил масштабную работу по улучшению качества атмосферного воздуха в регионе.

Руководитель области напомнил о принятии в 2019-м году федерального закона о квотировании выбросов, заключении четырехсторонних соглашений с предприятиями, приобретении новых постов мониторинга и начале разработка экологического стандарта.

Как отмечает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, проект «Чистый воздух» реализуется в регионе с целью кардинального снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. В Челябинске к 2024-му году запланировано снижение объема выбросов более чем на 30 процентов, в Магнитогорске - более чем на 20 процентов по сравнению с показателями 2017-го года.

Достичь показателей удастся в основном за счет реализации воздухоохранных мероприятий предприятий, развития газомоторного и электротранспорта, ликвидации челябинской и магнитогорской свалок, ликвидации эндогенных пожаров на Коркинском угольном разрезе. Также в комплексные планы проекта включены мероприятия по развитию системы мониторинга атмосферного воздуха, озеленению городских пространств (министерство экологии уже ведет работу по разработке государственной программы «Зеленый город») и мероприятия, направленные на проведение эксперимента по квотированию выбросов.

На сегодняшний день контроль качества атмосферного воздуха в Челябинске осуществляется на восьми постах мониторинга Росгидромета, двух региональных постах и одном посту Роспотребнадзора.

В следующем году региональная сеть мониторинга атмосферного воздуха пополнится еще семью постами. Они появятся в Тракторозаводском, Курчатовском, Советском, Металлургическом и Ленинском районах Челябинска. Отборы проб на новых постах будут проводиться в автоматическом и ручном режиме, а результаты замеров - поступать в единый центр сбора и обработки данных, который создадут в области в 2020-м году. До этого времени информацию о состоянии воздуха будут собирать в Центре экологического мониторинга.

В Магнитогорске качество воздуха контролируют пять постов Росгидромета и три поста ПАО «ММК». В ближайшее время предприятие планирует приобрести еще один пост.

С июля этого года в рамках федерального закона об эксперименте по квотированию выбросов начаты мероприятия по составлению сводных расчетов для Челябинска и Магнитогорска, определяется перечень приоритетных загрязняющих веществ и квотируемых объектов, разрабатывается перечень компенсационных мероприятий для квотируемых объектов.

В настоящее время ведется работа по заключению соглашений о взаимодействии между Минприроды России, Росприроднадзором, Правительством Челябинской области и предприятиями в рамках выполнения мероприятий по реализации Комплексных планов.

На сегодняшний день уже заключены четырехсторонние соглашения с 15-тью из 16-ти промышленных предприятий Челябинска и Магнитогорска. На данный момент семь предприятий уже завершили мероприятия, запланированные на 2019-й год, на общую сумму 5,7 миллиарда рублей.

Кроме того, на территории девяти городов Челябинской области (Аша, Сатка, Златоуст, Усть-Катав, Катав-Ивановск, Копейск, Карабаш, Южноуральск, Коркино) предприятия также заключат соглашения с регионом на снижение выбросов в окружающую среду.

С момента подписания соглашений уже удалось снизить выбросы в Челябинске и Магнитогорске на два процента. Об этом Алексей Текслер также говорил сегодня во время прямой линии с южноуральцами.

Тем временем, жители региона продолжают страдать от вони. Буквально в середине декабря челябинцы жаловались на сильную головную боль и жжение в горле – следствие сильного запаха гари.