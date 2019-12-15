Челябинцы: В городе жуткая гарь, нечем дышать

Жители Челябинска и пригорода жалуются на смог ильные головные боли, жжение в горле, которые сопровождают их в эти выходные дни.

«Сначала воняло как будто выхлопными газами, теперь углём. Стоило окно открыть, началось першение в горле», - пишет на странице «Вредные выбросы» в соцсетях Галина Загуменнова.

Жители подмечают, что гарь на город идет с южной стороны. «Запах гари очень сильный, невозможно открыть окно. Зашла с улицы, вся одежда провоняла», - рассказывает Наташа Тихонова

Жалобы поступают из разных районов Челябинска: Ленинский район (у Авроры вонь стоит, будто резину жгут), Северо-запад, арена «Трактор», Российская, Свердловский, Бейвеля (смог стоит низко плотным облаком), Чурилово (от проходной ТЭЦ), от Ворошилова вниз по Победе, Центральный район.

«Копейск-невозможно дышать, вонь от гари везде, такое впечатление, что одновременно затопило миллионы домов с печным отоплением», - отмечает Елена Иванова.

Жители жалуются: голова болит и кружится, изжога, жжет трахею, глаза режет. В соцсетях отмечают, что в городских поликлиниках огромные очереди к лор-врачам, на рентген (для исключения пневномии) и к участковым терапевтам. Вирусы активизировались и выбросы еще больше ухудшают состояние как взрослых, так и детей.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела экологического просвещения минэкологии области Виталий Безруков, жалобы на запах гари поступают в основном с южных районов города (дует слабый южный ветер). В ведомстве отмечают, что, исходя из этих данных, источником запаха гари может быть угольный разрез «Коркинский». «Завтра направим туда передвижную лабораторию», - пообещал Виталий Безруков.

Напомним, режим «черного неба» в Челябинске и еще пяти городах области действует с вечера пятницы, 13 декабря, и продлится до вечера понедельника, 16 декабря. В воскресенье к этой группе городов добавился и Карабаш. Здесь НМУ обещают с 19 часов 15 декабря до 19 часов 16 декабря.

Фото Екатерина Стабровская