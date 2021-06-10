Текслер побывал на месте гибели даурских лиственниц и дал обещание

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал на месте вырубки даурских лиственниц в столице Южного Урала в компании директора Ботанического сада ЧелГУ Веры Меркер.

На своей странице в социальной сети глава региона написал сегодня вечером, десятого июня, что ему важно было услышать не отчеты чиновников, а мнение уважаемого общественного эксперта.

Выводы Алексей Текслер сделал следующие: оставшиеся на перекрестке улиц Ленина и Красной лиственницы надо сберечь, им должен быть обеспечен особый уход.

Кроме того, губернатор заявил, что на месте вырубки будут высажены новые даурские лиственницы – «разумеется, не сейчас, а осенью».

«Зеленый участок в пешеходной зоне на перекрестке приведем в порядок. Изучим вопрос, чтобы у этого участка появился особый охранный статус», - пообещал Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что на уровне города приняты кадровые решения (мэр Челябинска Наталья Котова уволила двух руководителей).

«Ситуация не должна повториться впредь, иначе будут и другие. Нужно изменить отношение к уходу за деревьями в городе. Не должно быть «просто деревьев», заботиться нужно о каждом. И еще. Любые планы в отношении деревьев должны быть открытыми и публичными. Только так», - заявил Текслер.

Напомним, два из нескольких последних исторических деревьев, высаженных в Челябинске в начале прошлого столетия по просьбе умирающего офицера, доставленного в госпиталь с фронта Русско-Японской войны, вырубили первого июня. Как оказалось, ни исполнявший на тот момент обязанности главы города Александр Астахов, ни заместитель Натальи Котовой по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, ни другие высокопоставленные чиновники мэрии не были извещены о вырубке заранее и узнали о сносе трех деревьев (двух даурских лиственниц и одной сибирской ели) уже по факту.

В итоге, по результатам проведенной по поручению градоначальницы служебной проверки, Константин Андропов покинул пост руководителя МБУ «Геоцентр», а Владимир Жучков расстался с должностью руководителя МКУ «АТИ» (именно административно-техническая инспекция выдала разрешение на безотлагательный снос исторических деревьев, а «Геоцентр» не проконтролировал процесс должным образом).

На аппаратном совещании в понедельник, седьмого июня, Наталья Котова заметила, что не было никакой нужды сносить деревья за один день, сразу после выдачи заключения. Кроме того, необходимо было известить профильных чиновников администрации Челябинска, предупредить заранее – через средства массовой информации – жителей города.

Интересно, что снос исторических деревьев (на фото после сноса люди заметили, что растения не были совсем уж мертвыми) действительно произошел на удивление быстро и, как говорится, по-тихому. Более того, в акте комиссии, обследовавшей растения, были неверно указаны породы деревьев (одну из даурских лиственниц чудесным образом перепутали с елью) – досадное недоразумение или злой умысел?

Подписчики Алексея Текслера бурно отреагировали на данный пост. Начали ругать команду Натальи Котовой, жаловаться на тополиный пух, варварскую обрезку деревьев, после которой они становятся похожими на столбы, на различные проблемы в других территориях региона. Не обошли вниманием эмоциональные и много чем недовольные граждане и Комсомольский проспект, который, по мнению подавляющего большинства автомобилистов, превращается в ходе реконструкции в непонятно что.

Один из комментаторов задался следующим вопросом: «Деревья будем сажать осенью. А когда уже начнем сажать безответственных чиновников?».