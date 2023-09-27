Тепло придет в срок: в Металлургическом районе Челябинска заменили изношенные сети

В Металлургическом районе Челябинска завершена замена 250 метров изношенных сетей на новые трубы в пенополиуретановой изоляции, срок использования которых составляет около трех десятилетий.

Напомним, реконструкция магистральной теплотрассы диаметров 700 миллиметров проводилась на участке 60-летия Октября силами МУП «ЧКТС».

Как отмечают в пресс-службе мэрии, данная магистраль питает 14,5 тысячи потребителей Металлургического района. К началу отопительного периода сети готовы - тепло в дома жителей придет в срок.

Восстановление благоустройства планируется закончить до середины октября текущего года.

В этом году МУП «ЧКТС» направило более миллиарда рублей на восстановление, ремонт и реконструкцию тепловых сетей в Челябинске. Основной упор сделан на ветхие и аварийные сети, которых больше всего именно в Металлургическом районе, куда направлено свыше полумиллиарда рублей.