Убожество и грязь: как выглядит челябинский вокзал после выходных

Трамвайная остановка на челябинском вокзале вечером воскресенья, десятого июля, выглядит крайне отвратительно – под стать другим его участкам, где и голуби постарались оставить свой след (птицам простительно – они не понимают, что гадить в общественных местах нельзя), и люди не отстали.

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К облезлым конструкциям, призванным защищать сидящих на скамейках в ожидании общественного транспорта граждан от осадков, добавился неубранный мусор. Его накопилось изрядно – завалена вся платформа. Часть бытовых отходов уже перешла в наступление на трамвайные пути. Это, собственно, неудивительно – здесь всего одна (!) урна, тогда как скамеек – четыре, и очень длинные: данная остановка почти всегда полна людей, и поставить тут лишь одну урну – решение по-настоящему странное.

Единственная урна – заполнена под завязку. То, что не влезло, - осталось лежать рядом. Под лавочками – мусор, на лавочках – мусор. На путях – мусор.

Кроме мусора, навязчивая реклама на убогих, грязных, облезлых конструкциях, одна из которых - с крышей не только крайне грязной, но еще и пробитой. Если повернуться лицом к зданию вокзала, можно увидеть «Сказ об Урале», который и сам, словно большая урна, и возвышается среди помойки.

Вероятно, утром понедельника ситуация изменится. Но вот надолго ли? А ведь вокзал, включая остановки, - лицо города.