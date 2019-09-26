«Уралкуз» строит новые водоочистные сооружения

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») приступил к строительству нового комплекса водоочистных сооружений. Их запуск планируется в октябре 2019 года. Затраты по проекту составляют около 10 млн рублей.

В активной стадии строительства находятся новая насосная станция, водоём-отстойник и фильтровальная установка, которые предназначены для очистки технической и дождевой воды с завода.

«На очистных сооружениях мы устанавливаем новые фильтры со специальным сорбентом для очищения стоков от соединений железа и прочих неорганических соединений. Специалисты из городского водоканала в тестовом режиме уже проверили заводскую воду на выходе в канализацию, провели лабораторный анализ проб. Результаты показали, что после очистки химический состав воды соответствует норме», – отметил главный инженер завода «Уральская кузница» Даниил Мергенёв.