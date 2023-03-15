В ближайшие двое суток ожидаются магнитные бури, предупреждают в Gismeteo и в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, на территории Челябинской области 15 марта магнитные бури (уровень G1, Кр=5) начнутся в пять часов утра и закончатся к восьми утра, до 14 часов –ожидаются геомагнитные возмущения.

На следующий день, 16 марта, слабая магнитная буря (G1) продлится с пяти до 11 часов утра.

Gismeteo прогнозирует слабые магнитные бури также ранним утром 15 и 16 марта.

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

В Лаборатории солнечной астрономии отметили резкий рост активности Солнца с начала 2023 года. С начала года на Солнце зарегистрировано уже пять вспышек высшего балла «Х» (за 2022 год таких событий было всего семь, а в 2021 году только три). Две крупных вспышки класса «М» произошли на Солнце последовательно в ночь на 25 февраля и в ночь на 26 февраля. Они привели к сильным магнитным бурям, которые начались в ночь с 26 на 27 февраля и продлились более 12 часов.