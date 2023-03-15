14.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 марта
14.03.2023
«Старинные книги» из Челябинска «разошлись» по миру
14.03.2023
Открытое первенство ГРЦ Макеева: весна - лыжам не помеха
14.03.2023
Мошенница из Аши под видом соседки занимала у пенсионерок деньги, оставляя в залог банки с медом
14.03.2023
С любимым человеком – хоть на край света: заграничный вояж четвероногих Челябинской области
14.03.2023
ВТБ выяснил, кто на Урале чаще открывает вклады
В ближайшие двое суток ожидаются магнитные бури
27.02.2023
Мощные вспышки на Солнце привели к магнитным бурям
31.08.2022
Крупный выброс массы на Солнце может привести к сильным магнитным бурям
18.08.2022
Вспышки на Солнце привели к магнитным бурям на Земле
10.05.2022
На Солнце 10 мая произошла мощная вспышка, направленная в сторону Земли
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023