В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?

Вопрос о создании вокруг Челябинска «зелёного пояса» рассматривается в Общественной палате региона с 2018 года. Защитный каркас из насаждений и естественных лесов должен появиться вокруг всех крупных городов в соответствии с федеральным законом, принятым в июле 2016 года. Однако в Челябинске проект до сих пор не дошёл даже до общественных слушаний. Эко-активисты обвиняют Общественную палату в затягивании процесса, там в свою очередь отрицают какой-либо злой умысел и отмечают, что уже рассматривают ходатайство мэрии о проведении слушаний по проекту «зелёного пояса», но к вопросу подходят тщательно – отсюда задержка. Мы попытались разобраться в причинах конфликта и понять, только ли желание «сделать как лучше» тормозит эко-проект.

История вопроса

Предварительная карта-схема зелёного щита Челябинска была представлена Главным управлением лесами в 2018 году. Тогда Общественную палату области (именно она должна рассматривать проект и инициировать общественное обсуждение) не устроили наглядность и доступность представленных материалов. Кроме того, включение в зелёную зону ряда территорий не соответствовало генплану развития Челябинска. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологии, охране окружающей среды и сельскому хозяйству Петр Бирюков.

Почему Главное управление лесами не доработало проект и спустя два года (в феврале 2020 г.) просто отозвало ходатайство по проведению общественных слушаний, неизвестно. Ещё более полутора лет ушло на то, чтобы составить новую карту-схему. 1 октября 2021 года с ходатайством о создании зелёного пояса в палату обратилась уже мэрия. А в декабре этого же года аналогичное ходатайство подали представители общественной организации «Эко-Standart» и очень удивились отказу рассмотреть инициативу.

К чему приведёт «опоясывание»

В соответствии с ФЗ № 353 «Об охране окружающей среды» лесопарковые зелёные пояса включают в себя леса и территории зелёного фонда в границах городских населённых пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

В границах «зелёного щита» устанавливается ограниченный режим природопользования и хозяйственной деятельности. В частности, на данной территории нельзя размещать опасные производства, животноводческие и птицеводческие комплексы, складировать отходы высокого класса опасности, использовать пестициды и агрохимикаты, а также разрабатывать месторождения (за исключением минеральных вод и лечебных грязей).

Кроме того, на этих землях запрещается и капитальное строительство - за исключением медучреждений, образовательных организаций, туристических и спортивных объектов, линий связи, автомобильных дорог и другой необходимой инфраструктуры.

Инициативой создания зелёного пояса наделены некоммерческие организации или органы местного самоуправления. Для этого заявители должны обратиться с ходатайством в региональную общественную палату. При этом по закону у Общественной палаты есть 40 дней для его рассмотрения, обсуждения с органами власти и принятия решения. Далее, в течение полугода должны быть утверждены границы.

Позиция Общественной палаты

По словам курирующего этот вопрос в палате региона Петра Бирюкова, отказ в удовлетворении ходатайства эко-активистов связан с тем, что по закону Общественная палата не может проводить слушания по двум ходатайствам одновременно. Впрочем, в официальном ответе Общественной палаты, подписанном председателем Николаем Дейнеко, эко-активистов заверили, что их предложения учтут при проведении слушаний.

Что касается проекта мэрии, то он требует доработки - от чиновников попросили мотивировать включение конкретных территорий в состав зелёного щита. Вынести доработанный проект на общественные слушания планируют в марте 2022 года.

«При этом хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что для действительно работающего документа, а не формального исполнения поручения, законом предусмотрена подача именно мотивированного ходатайства. То есть обоснованного, по какой причине и почему нужно включить ту или иную территорию в состав лесопаркового пояса и возможность (в том числе согласование с администрацией муниципального образования) такого включения. Это позволит в дальнейшем исключить споры и конфликтные ситуации при постановке таких территорий на кадастровый учет. Простое перечисление кадастровых номеров земельных участков вряд ли можно назвать мотивированным ходатайством, так как это не дает возможности в полной мере проанализировать сформированную схему зелёного щита и определить возможность включения данной территории в лесопарковый зелёный пояс», — пояснил Пётр Бирюков.

Позиция эко-активистов

Эко-активисты считают, что региональная Общественная палата уже на протяжении нескольких лет срывает поручение президента и губернатора о создании «зелёного щита». Общественники утверждают, что отказ в рассмотрении ходатайства безоснователен, поскольку все участки, внесённые в проект, согласованы с региональным Министерством экологии, Главным управлением лесами и муниципалитетами.

«Общественная палата ссылается на то, что ранее уже кто-то подавал ходатайство, но проблема в том, что если на наше был дан отказ, то и на аналогичное от иного лица тоже должен был быть отказ, так как Общественная палата пропустила все необходимые сроки», подчёркивает руководитель экологическое движения «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

По его словам, Общественной палате необходимо было лишь организовать совещание и провести слушания, а всю остальную работу уже провели все ведомства и эксперты. Тем не менее эко-активисты надеются, что их документ будет принят и вокруг Челябинска появится «Зелёный пояс» площадью более 22 тысяч гектаров. В него предлагается включить все зелёные насаждения в пределах объездной дороги вокруг Челябинска и прилегающих территорий, а именно - Челябинский, Каштакский, Ужовский бор, Харлушевский заказник, городские леса и зелёные зоны Челябинска, Копейска, земли лесного фонда Сосновского и Красноармейского района, а также лесные насаждения вдоль реки Миасс и Шершнёвского водохранилища.

При этом проект мэрии предусматривает включение в зелёный пояс 16,35 тыс. гектаров. Что это за 6 тыс. гектаров, в оценке которых разошлись чиновники и эко-активисты, пока неизвестно.

Остаётся без ответов и ряд других вопросов. Каким образом, по каким критериям, с точки зрения Общественной палаты, необходимо обосновывать включение участков в «зелёный пояс», если этих критериев нет в регламентирующем этот вопрос ФЗ № 353 «Об охране окружающей среды»?

Существует ли срок, в течение которого зелёный пояс должен быть создан в соответствии с поручением президента или губернатора?

Почему Главное Управление лесами просто отозвало ходатайство о проведении общественных слушаний, получив замечания на документ в 2018 году, но не доработав его?

И наконец, может вся проблема как раз в тех 6 тысячах гектарах, включение которых в зелёную зону вызывает споры?

Дать оперативный комментарий по этой проблеме по телефону в Главном управлении лесами по Челябинской области отказались. Ответ ведомства на официальный запрос редакция «Урал-пресс-информ» ещё не получила.