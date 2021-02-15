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В Челябинске к главному корпусу ЮУрГУ прибежал заяц

В Челябинске возле главного корпуса Южно-Уральского государственного университета заметили зайца. Сидевшего на заснеженном газоне зверька сняли на видео, сообщили в пресс-службе минэкологии области.

«В зимний период и ранней весной в городе часто можно встретить диких зверей: лис, косуль, енотов, зайцев. Данный заяц, скорее всего, попал с окрестностей Челябинского городского бора, который расположен недалеко от университета, - рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков. - Не стоит подходить близко к животному и пытаться поймать, чтобы сфотографироваться. Особенно, нельзя кормить животных едой не из их рациона. Тем более нельзя отлавливать животное в пользование – это преступление».

В минэкологии предупредили, что нельзя близко подходить к диким животным, трогать их и гладить. Так как они могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

Видео: минэкологии Челябинской области

Кроме того, за отлов и браконьерство в российском законодательстве предусмотрено наказание. Согласно Федеральным законам «об охоте» и «О животном мире», ответственность может быть как уголовной, так и административной.