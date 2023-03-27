27.03.2023
В Челябинске в этом сезоне будет работать девять муниципальных пляжей
27.03.2023
В Челябинске обсудили проект памятника Петру и Февронии
27.03.2023
В Челябинске на Плеханова провалился асфальт, на Кировке – плитка
27.03.2023
Челябинцы раскритиковали состояние трамвайных путей после ремонта
26.03.2023
Губернатор назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса
26.03.2023
В ДТП в Челябинской области погибли пять человек, из них четверо подростков
В Челябинске на Плеханова провалился асфальт, на Кировке – плитка
22.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
21.12.2022
В Челябинске в срочном порядке укрепляют столбы на Кировке, чтобы горожанам «небо не показалось в алмазах»
04.04.2022
Не сломать бы ноги: на челябинской Кировке посетителей магазина подстерегает опасная дыра
31.03.2022
Открылся телепорт? На Кировке рядом с камнями времени образовался провал
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников
24.03.2023
Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая
24.03.2023
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023