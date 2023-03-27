В Челябинске на Плеханова провалился асфальт, на Кировке – плитка

Челябинск встречает весну новыми провалами – увы, но не везде покрытие, будь то асфальт на проезжей части или плитка на тротуаре, пережило зиму.

Так, довольно глубокая яма на дороге, обнажившая пустоту при въезде во двор, появилась у дома №14 по улице Плеханова.

Горожане надеются, что провал оперативно уберут, как и яму на прилегающем тротуаре.

На всеми любимой Кировке также замечены несовершенства, а именно повреждения плитки, что и не безопасно, и некрасиво.