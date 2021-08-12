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12.08.2021

В Магнитогорске торжественно отметят пятилетний юбилей индустриального парка
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12.08.2021

Каким видели Челябинск будущего архитекторы в 90-е, расскажет выставка в Историческом музее
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.08.2021

Аккредитация вузов с 2022 года станет бессрочной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2021

Новое назначение в правительстве Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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12.08.2021

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12.08.2021

Комитет дорожного хозяйства сообщил об отключении светофоров в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.08.2021

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Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске на транспортной развязке у «Юности» ведется замена неприжившихся растений

В Челябинске на транспортной развязке у дворца спорта «Юность» в рамках гарантийных обязательств ведётся замена неприжившихся растений.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядная организация ООО «ПромСтрой» высадит восемь яблонь сибирских и 120 роз сорта «Вестерленд».

В мэрии напоминают, что в августе-сентябре подрядчики по гарантии заменят все неприжившиеся зелёные насаждения, высаженные в границах улично-дорожной сети. Контроль осуществляет комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Замена насаждений
транспортная развязка
дворец спорта «Юность»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Международный проект Webometrics Ranking Web of Universities
12.08.2021

ЮУрГУ вошел в ТОП-25 российских вузов в рейтинге Webometrics 2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 12-го августа, исполняется пять лет с момента образования в Магнитогорске (Челябинская о
12.08.2021

В Магнитогорске торжественно отметят пятилетний юбилей индустриального парка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Доминантой грядущей выставки «Челябинск. Город-мечта» в Историческом музее Южного Урала станет ог
12.08.2021

Каким видели Челябинск будущего архитекторы в 90-е, расскажет выставка в Историческом музее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Миасс (Челябинская область) получил 10 троллейбусов от ГУП «Мосгортранс» на безвозмездной основе.
12.08.2021

По Миассу будут курсировать 10 московских троллейбусов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Восемь новых вагонов, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, уже находятся в Челя
11.08.2021

В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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12.08.2021 09:58

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12.08.2021 09:17

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12.08.2021 09:07

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