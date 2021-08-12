В Челябинске на транспортной развязке у «Юности» ведется замена неприжившихся растений

В Челябинске на транспортной развязке у дворца спорта «Юность» в рамках гарантийных обязательств ведётся замена неприжившихся растений.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядная организация ООО «ПромСтрой» высадит восемь яблонь сибирских и 120 роз сорта «Вестерленд».

В мэрии напоминают, что в августе-сентябре подрядчики по гарантии заменят все неприжившиеся зелёные насаждения, высаженные в границах улично-дорожной сети. Контроль осуществляет комитет дорожного хозяйства Челябинска.