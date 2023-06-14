В Челябинске оптимизировать организацию дорожного движения готовы почти за 17,4 миллиона рублей

В Челябинске на оптимизацию организации дорожного движения, обустройство пересечений дорог и пешеходных переходов периферийным оборудованием светофорного регулирования АСУДД и косвенного управления транспортными и пешеходными потоками готовы потратить 17 382 380,31 рубля.

Такова начальная цена размещенного 13 июня аукциона. Заявки от претендентов на получение данного муниципального контракта принимаются до 21 июня. Подрядчику, победившему в аукционе, предстоит выполнить поставленные задачи в срок до первого октября текущего года.

Как отмечается в технической документации, оптимизация организации дорожного движения предусматривает изменение дислокации светофорного регулирования и введение системы адаптивного управления с использованием индуктивных петель как детекторов транспорта, монтаж недостающего оборудования системы косвенного управления транспортными и пешеходными потоками.

Оптимизация коснется следующих участков дорожной сети:

- Свердловский проспект в районе остановки общественного транспорта «Инструментальный завод», на пересечении трамвайных путей с автомобильной дорогой (монтаж светофорного регулирования, индуктивные петлевые детекторы, перенос оборудования светофорного регулирования с пересечения 1-й Пятилетки – депо № 1);

- пересечение улиц Рождественского и Малогрузовой (знаки «СТОП», дорожные опоры СОДГ, перенос стоп-линии, дополнительная секция светофорного регулирования);

- пересечение Цвиллинга и Орджоникидзе (знаки «СТОП», перенос стоп-линии);

- пересечение проспекта Победы и улицы Краснознаменная (СОДГ для знаков пешеходного перехода);

- пересечение проспекта Победы и Артиллерийской (СОДГ, перенос стоп-линии);

- пересечение проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев (перенос стоп-линии, замена СОДГ, индуктивные петлевые детекторы).

Монтаж недостающего оборудования системы косвенного управления транспортными потоками (дорожные знаки «СТОП») будет произведен на пересечении Цвиллинга с Плеханова, Евтеева, Лазаретной, на пересечении проспекта Победы и Болейко, проспекта Ленина и улицы 40 лет Октября.

При обособлении трамвайных путей от основного транспортного потока горизонтальная разметка появится на участке улицы Российской от проспекта Победы до трамвайного разворотного кольца.

Кроме того, данный контракт предусматривает следующие работы при обустройстве выделенных полос для общественного транспорта:

- проспект Ленина на участке от Воровского до Героев Танкограда (дорожные знаки,);

- улица Молодогвардейцев на участке от проспекта Победы до Братьев Кашириных (горизонтальная разметка);

- улица Молодогвардейцев на участке от проспекта Победы Братьев Кашириных (дорожные знаки);

- улица Чичерина на участке от проспекта Победы до Бейвеля (дорожные знаки, горизонтальная разметка);

- Копейское шоссе на участке от Рождественского до Енисейской (горизонтальная разметка);

- улица Рождественского на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе (горизонтальная разметка);

- улица Рождественского на участке от проспекта Ленина до Енисейской (дорожные знаки).

Вышеперечисленные работы будут производиться для разделения транспортных и пешеходных потоков на улично-дорожной сети Челябинска, с целью снижения времени ожидания на проезд перекрестков всеми участниками дорожного движения, снижения аварийности, возникающей по причине нарушения правил дорожного движения, повышения уровня безопасности пешеходов и велосипедистов, пересекающих проезжую часть.