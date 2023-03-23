В Челябинске открывается ярмарка для садоводов, цветоводов и любителей вкусно поесть

В Челябинске 28 марта начнет работу городская универсальная ярмарка, где можно будет приобрести цветы, кондитерские изделия, выпечку, продукцию фермеров и частных производителей.

Кроме того, на ярмарке будут продавать товары для садоводства и цветоводства, посадочные материалы, декоративные деревья и кустарники.

Распоряжение о проведении ярмарки подписала глава города Наталья Котова, поручив МКУ «Городская среда» заняться ее организацией.

Ярмарка с 60-тью торговыми местами будет работать в Центральном районе Челябинска по адресу: улица Прибрежная, дом 1 до 25 июня.