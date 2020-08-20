Три дерева-старожила в Челябинске претендуют на звание памятников природы

Старый дуб, растущий в Челябинске на улице Барбюса, 20, и даурская лиственница, местом жительства которой является проспект Ленина, 62а стали объектами изучения специалистов Центра древесных экспертиз из Москвы. Сегодня, 20 августа, они приехали в Челябинск, чтобы установить точный возраст и состояние исторических деревьев в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».

Цель программы – поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих культурную, историческую и природную ценность для Российской Федерации, а также придание им статуса охраняемых государством природных объектов. На территории Челябинской области на данный момент обнаружены 3 дерева – это дуб черешчатый (ул. Барбюса 20), лиственница даурская (проспект Ленина 62а) и большая лиственница (Карагайское участковое лесничество).

Свои исследования специалисты начали с дуба.

«По результатам обследования дерева можно сказать, что оно находится в хорошем состоянии. Как и у любого взрослого дерева, у него есть сухие ветви в кроне, которые удаляются в результате санитарной обрезки. Использование прибора резистографа показало, что состояние ствола идеальное, так как гниль не обнаружена». Территория возле дуб нуждается в мульчировании приствольного круга почвы, чтобы не была просто голая земля. Данные процедуры будут полезны для дерева», – прокомментировал ситуацию руководитель центра древесных экспертиз, кандидат сельскохозяйственных наук, сертифицированный специалист по уходу за деревьями European Tree Worker Алексей Анциферов.

Решением Челябинской думы с 2005 года территория возле дуба является особо охраняемой природной территорией местного значения, так как в годы Великой Отечественной войны именно здесь собирали добровольцев для отправки на фронт. За состоянием дерева следит не только администрация Челябинска, но и местные жители. Добровольцы очищают мемориальную плитку и ухаживают за территорией.

«Я живу здесь с основания дома. Три года я была председателем ветеранской организации этого участка. Именно по собственной инициативе я взялась ухаживать за территорией возле этого дуба. Однако не только это дерево заслуживает внимание, а и любое дерево. Я считаю, что каждый должен посадить для себя такое памятное дерево», – рассказала журналистам житель дома №20 по улице Барбюса 20 Наталья Чикурова.

Следующим объектои исследования стала даурская лиственниа на проспекте Ленина 62а. У этого дерева тоже есть своя история. Во время русско-японской войны в Челябинске действовало несколько госпиталей. Один из них – в доме ссыльного польского аристократа, действительного статского советника Владислава Фердинандовича Сапеги-Ольшевского, который предоставил свой дом для благого дела. Сейчас это первый этаж дома №62а по проспекту Ленина. Однажды в госпиталь был доставлен тяжелораненый офицер, его имя осталось неизвестным. Раненый поведал хозяину дома, что не верит в свое выздоровление. Чувствуя близкую кончину, офицер просил Сапегу-Ольшевского подыскать подходящее место для посадки семян лиственницы. Эти семена он вез домой, чтобы посадить их на память о войне.

По данным от специалистов, внутри лиственницы идут процессы гниения, а внешний осмотр показал, что у дерева большое количество мертвых ветвей. Эксперты посоветовали провести санитарную обрезку кроны, а для улучшения состояния рекомендовали сделать мульчирование приствольного круга почвы с внесением комплекса удобрений. Также будет нужна обработка биостимуляторами.

В Карагайское лесничество специалисты из Москвы отправятся завтра, чтобы поставить диагноз большой лиственнице, которая тоже претендует на звание памятника природы.

В соответствии с регламентом Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» отобранные с помощью приростного бурава образцы древесины (керны) будут отправлены в дендрохронологическую лабораторию Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» для определения точного возраста дерева

Сегодня любой желающий может оставить заявку на внесение дерева в реестр «Старовозрастные деревье». Для этого необходимо заполнить анкету специального образца, указав параметры дерева (диаметр на высоте груди, несколько фотографий дерева с привязкой к местности). Все заявки потом рассматриваются экспертной комиссией и отобранные вносятся в национальный реестр. На заседании сертификационной комиссии, которое проходит каждый год, выбирается деревья из реестра, которые потом получают статус памятников живой природы. На данный момент в Национальный реестр старовозрастных деревьев России занесено 536 деревьев.