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Диалог налаживается?

В Челябинске состоялся четвертый митинг в защиту городского бора

Среда обитания
Сегодня, 11:22
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Автор: 
Екатерина Михайлова

В субботу, 24 октября, состоялся уже четвертый митинг в защиту городского бора от застройщиков, которые на месте СК «Полет» хотят возвести четыре 24-этажных дома. В этот раз формат встречи должен был быть другим: участники акции планировали дойти до резиденции губернатора Алексея Текслера. Но их перехватили первый вице спикер Законодательного Собрания Челябинской области Олег Голиков, председатель комитета по экологии ЗСО Михаил Махов и член Общественной палаты РФ Олег Дубровин.

Митинг «открыл» член рабочей группы по вопросам окружающей среды города Челябинска, один из лидеров движения «Челябинск, дыши» и фонда «Горожане» Андрей Костенко. Он заявил, что до сих пор решается только вопрос о строительстве, но власти уходят от вопроса, каким образом участки, которые входили в зону особо охраняемой природной территории (ООПТ), были оттуда выведены и переданы в частные руки.

Олег Дубровин в свою очередь заявил, что пока он не увидел никаких документов, кроме кадастровой карты, где указаны участки, входящие в ООПТ, и участки, о которых идет речь (территория СК «Полет» и прилегающая к нему территория бора).

«Идем до Монахов – леса нет. Заходим в парк – леса нет. Никто не занимается лесом на протяжении уже 20 или 30 лет. Чем занимается министерство экологии? Я не знаю. Чем занимается Главное управление лесами по этой части? Не знаю. Единственный, кого я вижу иногда, это представитель Шершневского лесничества, который по мере своих возможностей занимается этими вопросами», - добавил Олег Владимирович.

Многие высказывания депутатов вызывали всплески недовольства среди участников митинга, конструктивного диалога не получалось. Поэтому Олег Голиков предложил встретиться во вторник, 27 октября. На этой встрече собравшиеся создадут рабочую группу по бору и составят список тех министерств и ведомств, которые продолжат вместе с ними прорабатывать острые вопросы по сохранению Городского бора.

Сначала эти слова также были приняты в штыки, потому что прежде горожане имели отнюдь не положительный опыт создания рабочих групп: на деле власти - с рабочими группами или без - все равно не слышали горожан. Так было с Томинским ГОКом, так было зачастую и с обманутыми дольщиками.

В этот раз собравшиеся решили дать шанс властям, но при условии полного контроля со стороны общества. В первую очередь люди хотят видеть активное участие в решении этих вопросов правоохранительных органов, следственного комитета, ФСБ, а также губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Они подготовили обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность выданного разрешения на застройку территории СК «Полет».

Олег Голиков предложил для начала составить документ, в котором буду перечислены конкретные предложения по решению всех этих вопросов. Однако, судя по всему, собравшиеся на митинг уже подготовились к такому развитию событий: и петиция написана, и требования готовы.

Благодаря еженедельным встречам в бору его защитников власти пошли на диалог. Посмотрим, к чему приведет создание рабочей группы, но челябинцы намерены продолжить выходить на митинг каждую субботу, пока не будут выполнены их требования: защита Городского бора от застройщиков, возвращение изначальных границ ООПТ, а также проведение расследование со стороны правоохранительных органов, как выводились участки под застройку.

 

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Автор: 
Екатерина Михайлова
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