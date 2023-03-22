22.03.2023
Субсидия для «Молодежи Южного Урала» увеличена в 8,5 раза
22.03.2023
В Челябинске задержали рейс в Норильск
21.03.2023
Каждый второй клиент заходит в ВТБ Онлайн по биометрии
21.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 марта (18+)
21.03.2023
В ИК-18 Магнитогорска открыли вторую мечеть для осужденных
21.03.2023
В Челябинске из-за прорыва водопровода возле ДК «Восток» образовался каток
В Челябинске задержали рейс в Норильск
08.02.2023
Освящены все корпуса аэропорта Челябинска и взлетная полоса
02.04.2022
Из-за тумана, накрывшего Челябинск, в аэропорту задержаны авиарейсы на прилет и вылет
25.02.2022
Челябинский аэропорт передумал отменять рейсы в Сочи
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023