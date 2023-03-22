В Челябинске задержали рейс в Норильск

В Челябинске сегодня, 22 марта, задержали рейс в Норильск в связи с неблагоприятными метеоусловиями в северном городе.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, по расписанию вылет рейса №1279 авиакомпании «Red Wings» сообщением Челябинск – Норильск должен был состояться в 07 часов 05 минут, но был перенесен на 09 часов 30 минут.

На рейс зарегистрировано 64 человека, в том числе пять несовершеннолетних.

Оказание услуг авиапассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.