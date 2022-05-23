В челябинском зоопарке появился на свет очаровательный Пионер

В челябинском зоопарке в пятницу, 20-го мая, появился на свет очаровательный детеныш пятнистый оленей Эрики и Петра.

Так как малыш родился у супружеской пары буквально на следующий день после Дня пионерии, который отмечается 19-го мая, то и назвали его сотрудники учреждения соответственно – Пионер.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в зоопарке, Эрика – опытная мама: Пионер – уже ее четвертый ребенок (каждый год красавица-олениха приносит по малышу).

«Мать Эрика с первых минут жизни детеныша проявила к нему нежную заботу и максимальное внимание. Умничка, Эрика! Порадуемся вместе с нами за такое замечательное прибавление», - такой душевный пост челябинский зоопарк опубликовал сегодня, 23-го мая, в своих сообществах в социальных сетях.

Пост о рождении Пионера сотрудники учреждения, по доброй традиции, сопроводили невероятно трогательным видео, которое вызвало бурю восторгов у его первых зрителей. Подписчики зоопарка признаются, что их сердца тают от увиденного, и желают оленьему сыну Пионеру здоровья, расти большим и сильным.