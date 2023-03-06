В Челябинской области 32 водоема обзаведутся охранными зонами

В Челябинской области в этом году у 32-х водоемов Каслинского, Кусинского, Уйского муниципальных районов и Карабашского городского округа определят и установят водоохранные зоны.

Кроме того, планируется установить почти 350 информационных знаков вдоль границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек Уй, Кидыш, Батуровка, Топкий, Глазуновка, Гусар, Средний Тогузак, Нижний Тогузак, Тогузак - общей протяженностью свыше тысячи километров.

Для выполнения всех работ в полном объеме министерство экологии Челябинской области в феврале текущего года заключило шесть контрактов на общую сумму более шести с половиной миллионов рублей.

Финансирование вышеназванных работ осуществляется за счет средств федерального бюджета, уточнили в минэкологии региона.