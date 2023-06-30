В Челябинской области минэкологии наделено полномочиями по развитию туризма на ООПТ

Министерство экологии Челябинской области наделено полномочиями по утверждению правил организации и осуществления туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения.

«Депутаты Законодательного Собрания поддержали предложение губернатора области о наделении Министерства экологии полномочием по развитию экологического туризма на ООПТ», - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию Михаил Махов.

Соответствующий законопроект одобрен депутатами Законодательного собрания региона. Поправки в региональный закон разработаны в связи с изменением федерального законодательства – с первого сентября 2023 года вступают в силу изменениями в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях».

Законопроектом предлагается наделить министерство экологии региона полномочиями по организации туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Ведомство также будет утверждать правила организации и осуществления туризма на ООПТ регионального значения, в том числе обеспечения безопасности и порядка расчета предельно допустимой рекреационной емкости таких территорий при осуществлении туризма.

«В нашем регионе уже несколько лет реализуется региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». На территориях заказников и памятников природы – сегодня в регионе 142 особо охраняемые территории регионального значения – создано 16 экологических троп протяженностью 29 километров. Специально оборудованные экологические тропы и маршруты помогают свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду. Еще 10 экологических троп запланировано обустроить в 2023 году. Их протяженность составит 10 километров», - отметил Михаил Махов.

Напомним, что на территории ООПТ действует режим особой охраны. Существуют ограничения по предоставлению земельных и лесных участков, строительству капитальных объектов, добыче полезных ископаемых, размещению отходов, движению механических транспортных средств вне дорог и ряд других.