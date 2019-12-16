Прогноз погоды

В Челябинской области небольшой снег
Фото: 
Валерий Иванов
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Сегодня, 09:03
Автор: 
Олеся Денисова

В понедельник, 16 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске ожидается минус 4-6 градусов, по области – минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 10 градусов. В ночные часы – минус 14-19 градусов, в горах – минус 9-14 градусов. Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 14 минут, закат - в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 10 минут. Луна стареющая.

16 декабря по народному календарю Иван Молчальник.

Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. Тихо в это время было и в зимнем лесу — только деревья трещали от мороза. Охотники выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время — по тому, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.

Именины в этот день: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.

Автор: 
Олеся Денисова
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