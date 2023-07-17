17.07.2023
По факту наезда на туристку на берегу Увильдов возбуждено уголовное дело
17.07.2023
В Саду камней Челябинска активно укладывают плитку и начали устройство котлована под фонтан
17.07.2023
Молодой философ из ЮУрГУ едет в Африку, чтобы узнать о будущем Человека
17.07.2023
Соревнования по маунтинбайку собрали в «Солнечной долине» Миасса спортсменов со всей России
17.07.2023
Крымские эксперты: «Россия не простит атаку на Крымский мост»
17.07.2023
В Челябинской области наивысший бал по ЕГЭ получили 127 выпускников
В Челябинской области во вторник обещают теплую погоду и грозу
17.07.2023
В понедельник в Челябинской области тепло и облачно
14.07.2023
Выходные в Челябинской области будут нежаркими и немного дождливыми
13.07.2023
Пятница в Челябинской области обещает быть теплой и дождливой
10.07.2023
В ближайшие дни жителей Челябинской области ждет настоящее пекло
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023