В Челябинской области во вторник обещают теплую погоду и грозу

В Челябинской области днем во вторник, 18 июля, обещают 21-26 градусов тепла, в горах и низинах - до 18 градусов выше нуля. А предстоящей ночью термометры южноуральцев будут показывать плюс 11-16 градусов, при прояснении температура понизится до восьми градусов выше нуля.

По прогнозу синоптиков, во второй рабочий день в регионе будет облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах туманы, днем в большинстве районов Южного Урала будут идти дожди, местами прогремят грозы, не исключена вероятность града. Утром вторника в отдельных районах Челябинской области ожидаются туманы.

Ночью скорость ветра восточной четверти составит два-семь метров в секунду, местами порывы ветра будут усилиться до 12 м/с. Днем скорость ветра будет больше - пять-десять метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 м/с.

В Челябинске во вторник - облачно с прояснениями, ночью - слабый дождь, днем - кратковременный дождь, гроза.

Как сообщает челябинский Гидрометцентр, ночью ожидается 14-16 градусов тепла, днем – 23-25 градусов выше нуля.

Ветер в столице Южного Урала будет дуть восточный и юго-восточный. Ночью он будет слабее - два-семь метров в секунду, днем усилится - его скорость достигнет пяти-десяти метров в секунду.

В народном календаре 18 июля – Афанасьев день. На Руси считалось, что желтые облака в этот день предвещают дожди, большое количество звезд на небе сулило солнечную погоду, которую обещал и высоко летящий ворон.

Радуга, появившаяся на западе в первой половине дня, считалась предвестником усиления ветра. Темные звезды в ночное небе предрекали скорое ненастье.

Луна в дымке предвещала дожди, ее яркое сияние сигнализировало о резком улучшении погоды после сильных осадков.

Также наши предки считали, что, если на Афанасьев день приходится полнолуние, весна принесет с собой половодье.