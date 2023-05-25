В Челябинской области НМУ продлены до вечера 29 мая, в воздухе «букет» загрязняющих веществ

В шести городах Челябинской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, до вечера понедельника, 29 мая. Содержание вредных веществ превышает норму в несколько раз.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино, Сатки, Магнитогорска и Челябинска НМУ первой степени начались в 19 часов 20 мая. С 19 часов 23 мая степень НМУ была повышена до второй. Режим «черного неба», по прогнозам, продлится до 19 часов 29 мая.

С 19 часов 20 мая до 19 часов 29 мая отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, сегодня, 25 мая, в областном центре на посту №72 (ул. Трудовая, д.3) были зафиксированы превышение ПДКмр по сероводороду в 2,3 раза.

«По данным со стационарных постов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха и передвижной лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» 25 мая на станциях контроля территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксировались незначительные превышения концентраций по взвешенным частицам, сероводороду и формальдегиду», - сообщили в минэкологии.

По данным Челябинского Гидрометцентра, во вторник в Челябинске зарегистрирован 21 случай превышения ПДКмр, из них 13 случаев - по сероводороду (максимальная концентрация - 3,9 ПДКмр - в Калининском районе), четыре случая - по диоксиду серы (максимум - 1,7 ПДКмр - в Курчатовском районе), три случая – по формальдегиду (максимум - 1,5 ПДКмр - в Центральном районе) и один – по фториду водорода (в 1,4 раза в Ленинском районе).

В Магнитогорске отмечен 21 случай превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ, в том числе 12 случаев - по сероводороду (максимальная концентрация - 2,0 ПДКмр - в левобережной части Орджоникидзевского), пять случаев - оксиду углерода (максимум - 1,3 ПДКмр - в левобережной части Орджоникидзевского района), два случая - взвешенных веществ (в 1,2 раза и в 2,0 раза), один случай - по фенолу (в 1,2 раза в районе ул. Тевосяна) и один случай - по формальдегиду (в 1,7 раза в левобережной части Орджоникидзевского района).

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.