16.03.2023
В Челябинской области снизилось количество выявленных фальшивых купюр
16.03.2023
В Челябинской области от бешенства погибли дикая лиса и домашняя кошка
16.03.2023
В Челябинской области литр молока за год подорожал в среднем на десять рублей
16.03.2023
На ММК начинает работу межзаводская школа доменщиков
16.03.2023
В Челябинске покажут «Рассказы с Донбасса» сербской журналистки Даринки Петрович
16.03.2023
В Челябинске для маршрута №8 закупят 15 новых больших автобусов
В Челябинской области от бешенства погибли дикая лиса и домашняя кошка
06.03.2023
В Челябинской области с начала года от бешенства погибли шестеро животных
27.02.2023
Челябинцев приглашают бесплатно привить питомцев от бешенства
21.02.2023
В Челябинской области два новых случая бешенства, и оба в Увельском районе
31.01.2023
В Челябинской области от бешенства снова погибли домашние кошки
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023