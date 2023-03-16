В Челябинской области от бешенства погибли дикая лиса и домашняя кошка

В Челябинской области – новые четвероногие жертвы бешенства. На этот раз смертельный вирус унес жизни дикой лисы в Октябрьском районе (село Буланово) и домашней кошки в Сосновском районе (СНТ «Березка-1»).

Как рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, животные погибли в период с шестого по 12-е марта.

«Населенные пункты, где выявлены погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области в них установлен карантин и в настоящее время проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», - сообщила Татьяна Нахтигаль.

Представитель надзорного ведомства напомнила, что с начала 2023 года в Челябинской области зарегистрировано уже восемь случаев гибели животных от бешенства: два - в январе (Сосновский и Октябрьский район), два - в феврале (Увельский район), четыре – в марте (Еманжелинск, Увельский, Октябрьский, Сосновский районы).

Напомним, с первого марта по девятое апреля в Челябинске проходит месячник по профилактике бешенства – горожане могут бесплатно привить своих питомцев. Вакцинация проводится во всех участковых ветеринарных лечебницах ОГБУ «Челябинская ветстанция» и ЖЭУ.