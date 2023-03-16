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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.03.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.03.2023

В Челябинской области литр молока за год подорожал в среднем на десять рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.03.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.03.2023

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Среда обитания
16.03.2023 09:59

В Челябинской области от бешенства погибли дикая лиса и домашняя кошка

В Челябинской области – новые четвероногие жертвы бешенства. На этот раз смертельный вирус унес жизни дикой лисы в Октябрьском районе (село Буланово) и домашней кошки в Сосновском районе (СНТ «Березка-1»).

Как рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, животные погибли в период с шестого по 12-е марта.

«Населенные пункты, где выявлены погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области в них установлен карантин и в настоящее время проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», - сообщила Татьяна Нахтигаль.

Представитель надзорного ведомства напомнила, что с начала 2023 года в Челябинской области зарегистрировано уже восемь случаев гибели животных от бешенства: два - в январе (Сосновский и Октябрьский район), два - в феврале (Увельский район), четыре – в марте (Еманжелинск, Увельский, Октябрьский, Сосновский районы).

Напомним, с первого марта по девятое апреля в Челябинске проходит месячник по профилактике бешенства – горожане могут бесплатно привить своих питомцев. Вакцинация проводится во всех участковых ветеринарных лечебницах ОГБУ «Челябинская ветстанция» и ЖЭУ.

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13.03.2023 17:27

Житель Ижевска, отбывающий наказание в Челябинской области, раскаялся в том, что вербовал в террористы

13.03.2023 17:21

«Уралкуз» сообщает о назначении нового управляющего директора

13.03.2023 17:16

Исторический музей Южного Урала готовит выставку по случаю «Крымской весны»

13.03.2023 17:16

Аферисты заказали пенсионеру из Аши такси до Уфы, чтобы он перевел им деньги

13.03.2023 16:53

Челябинских малышей скоро начнут записывать в первый класс

13.03.2023 16:33

Суровый Челябинск встречает весну холмами из грязного снега на детских площадках

13.03.2023 16:22

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды и просят воздержаться от поездок

13.03.2023 15:36

Экологическая тропа в «Парковом» будет обустроена до середины августа

13.03.2023 15:33

В Челябинской области проведут подчищающую иммунизацию против кори