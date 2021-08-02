В Челябинской области прошел День поля – на двух площадках. Современные технологии выращивания и новинки селекции пшеницы были представлены специалистам растениеводческих хозяйств на Дне поля по зерновым культурам в ведущем фермерском хозяйстве Николая Шаманина. Челябинской области. Второй площадкой стала территория возле поселка Тимирязевский Чебаркульского района, на которой была представлена обширная экспозиция сельскохозяйственной техники и оборудования.

«Выставку отличало огромное количество техники. Были приглашены специалисты сельского хозяйства с тем, чтобы можно было посмотреть на наши новейшие достижения, в том числе в развитии машиностроения, аграрной науки. Было представлено более 100 предприятий, в том числе около 35 компаний сельскохозяйственного машиностроения. Уже на выставке приобретено около 30% этой техники. Обновление технического парка, сотрудничество с наукой позволяют нам сегодня качественно работать с землёй, и это в свою очередь даёт возможность улучшать экономические показатели. Даже в условиях засухи за счёт этого многим агрохозяйствам удаётся избежать дополнительных потерь», - рассказал министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын отметил, что хорошие производственные показатели агропрома Челябинской области достигаются в первую очередь за счёт труда аграриев, внедрения современных технологий, позволяющих преодолевать экономические и погодные трудности. В этом им помогает современная техника, в приобретении которой сельхозпредприятия поддерживает субсидиями государство.

На выставке были представлены стенды изготовителей техники и оборудования из регионов УрФО и в целом Российской Федерации, научных организаций Южного Урала, семеноводческих хозяйств, Россельхозбанка, производителей средств защиты растений от сорняков, болезней и вредителей.