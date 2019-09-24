Прогноз погоды

В Челябинской области среда будет сырой и холодной
Фото: 
Валерий Иванов
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Сегодня, 09:43
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 25 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой мокрый снег, дождь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов. В ночные часы – до минус 5 градусов. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 44 минуты, зайдет в 18 часов 46 минут. Долгота светового дня – 12 часов 2 минуты. Луна стареющая.

25 сентября по народному календарю Артамон Змеевик.

На Руси отмечали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда уходили обратно в подземелье. «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок», — говорили люди. Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги.

Именины в этот день: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

Автор: 
Олеся Денисова
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