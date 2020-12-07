В Челябинске задержан подросток, который пытался ограбить ювелирку с гранатой

В Челябинской области закрыты на карантин по ОРВИ одна школа и 179 классов, по ковиду – 2 класса

Два муниципалитета оштрафовали на 400 тыс за сорняки в поле

В Челябинской области за год убрали 806 км береговой линии

Челябинская область попала в топ-7 регионов Всероссийской акции «Вода России». За 11 месяцев в регионе провели 490 субботников. От мусора очистили 806 километров береговой линии, что равносильно расстоянию от Челябинска до Уфы и обратно.

В пресс-службе Минэкологии отметили, что в 2019 году Челябинской области не было среди участников акции.

«За период с января по ноябрь 2020 года на территории Челябинской области было проведено 490 субботников на берегах водных объектов, в которых приняли участие почти 12 тысяч человек, убрано 806 километров береговой территории», – сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

На Южном Урале в уборке берегов от мусора принимали участие экологические активисты, «серебряные волонтеры», общественники, сотрудники МЧС, медийные личности, студенты, учителя, врачи и другие жители региона. Некоторые водоемы убирали с помощью дайверов.

Акция проходит с 2014 года. Челябинская область приняла в ней участие во второй раз.

Уборка берегов от мусора проходит в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Организатором является Центр развития водохозяйственного комплекса России при поддержке Минприроды России, Росводресурсов.