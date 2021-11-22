В Челябинской области за воскресенье выпало от 0,2 до 8 миллиметров снега

В Челябинской области в минувшее воскресенье, 21 ноября, практически во всех муниципалитетах прошли снегопады и метели. На расчистку региональных дорог было выведено 103 единицы техники.

По данным Челябинского Гидрометцентра, по всей территории области прошел небольшой и умеренный снег. Днем на крайнем юге региона шел сильный снег. Выпало от 0,2 до восьми миллиметров осадков. Местами отмечались метели.

«Без осадков остались Аргаяшский, Карабашский, Сосновский и Кизильский районы», - уточнили в миндортранса.

Водители сообщат о затруднениях движения по некоторым участкам федеральной трассы. «Пробка в Бакальский подъём на Уфу. Идёт сильный снег», - пишет Сергей Уваров в группе «Трасса М5 Уфа – Челябинск» ВКонтакте. В сторону Челябинска на участке от Аши до Сима – пробка (всю ночь и утром сохраняется), в сторону Уфы движение рабочее. Снег в Сатке, Бакале.

Порывы ветра достигали 15 метров в секунду. На дорогах гололедица, днем гололед.

Как сообщили в министерстве, региональные дороги очищали от снега 103 единицы техники, в том числе 61 КДМ, 19 снегоочистителей, 13 «Урал-Тройка» и 10 автогрейдеров.

Днем синоптики обещают небольшой снег, мокрый снег, местами умеренный, метели, на дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.