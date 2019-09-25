Прогноз погоды

В четверг на Южном Урале геомагнитное поле спокойное
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 11:26
Автор: 
Олеся Денисова

В четверг, 26 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, возможен мокрый снег с дождем.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 6-8 градусов, по области – плюс 4-9 градусов. В ночные часы – до минус 5 градусов. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 46 минут, зайдет в 18 часов 44 минуты. Долгота светового дня – 11 часов 58 минут. Луна стареющая.

26 сентября по народному календарю Корнилье.

На Руси день святого Корнилия стали называть Корнильем, поскольку в этот день убирали с гряд корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. «В Корнилов день — последнюю репу с огорода вон», — говорили крестьяне. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет». Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.

Корнилье считалось также последним теплым днем осени. Если шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой. «Дождь к земле припадает — землю целить начинает», — говорили крестьяне.

Именины в этот день: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.

Автор: 
Олеся Денисова
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