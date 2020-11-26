В четверг в Челябинской области небольшой снег

В четверг, 26 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, ночью в большинстве районов отмечался небольшой снег, выпало от 0,2 до 0,7 миллиметров осадков. Метеостанция Карталы зарегистрировала в ночные часы туман, в горах наблюдалась гололедица.
Утром в Челябинске было минус девять градусов, влажность воздуха 87%, ветер восточный 1-4 метра в секунду.
Днем в Челябинске синоптики обещают минус 5-7 градусов, по области – минус 3-8 градусов. В ночные часы – минус 9-14 градусов.
Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.
Восход солнца в 8 часов 46 минут, закат - в 16 часов 35 минут. Долгота светового дня – 7 часов 49 минут. Луна растущая.
По народному календарю 26 ноября - Златоуст.
В старину на Руси говорили: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять». Морозы становились все сильнее, все живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. «На Златоуста все поле пусто», - замечали люди.
Именины в этот день: Герман, Иван.