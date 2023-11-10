09.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 10 ноября (18+)
09.11.2023
В Челябинской области изменили график перекрытий реконструируемого участка М-5
09.11.2023
Челябинец напал с ножом на женщину в сетевом магазине, пострадавшая в больнице
09.11.2023
В Миассе состоялся открытый турнир ГРЦ Макеева по настольному теннису
09.11.2023
Президент ФХР откроет хоккейную коробку в Челябинске
09.11.2023
Публичка приглашает на открытие выставки Анны Шариковой
В четырех городах Челябинской области объявлены НМУ
07.11.2023
НМУ в пяти городах Челябинской области сохранятся еще на сутки
03.11.2023
В семи городах Челябинской области наступит режим «черного неба»
26.10.2023
В шести городах Челябинской области установятся неблагоприятные метеоусловия
29.09.2023
НМУ установятся на выходные в шести городах Челябинской области
Синоптики объяснили причины окутывавших Челябинск адвективного тумана и дымки
09.11.2023
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023