02.03.2022
В четырех городах Челябинской области установились НМУ до вечера пятницы
02.03.2022
В центре Челябинска провалился асфальт, движение закрыто
02.03.2022
В Кыштыме начала работать лаборатория по проведению ПЦР-исследований на COVID-19
02.03.2022
У православных в среду третий день Масленицы - Лакомка
02.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на третье марта
02.03.2022
В Челябинске беженцам с Донбасса окажут материальную помощь
В четырех городах Челябинской области установились НМУ до вечера пятницы
25.02.2022
В шести городах Челябинской области установятся НМУ до вечера понедельника
18.02.2022
НМУ сохранятся все выходные в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте
16.02.2022
НМУ продлили еще на двое суток в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте
15.02.2022
«Режим черного неба» объявлен в четырех городах Челябинской области
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022