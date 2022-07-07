В День Петра и Февронии в Челябинскую область придет 30-градусная жара

В Челябинскую область, завтра, восьмого июля, когда вся Россия будет отмечать День святых Петра и Февронии, придет жара.

Об этом сообщает Челябинский гидрометеоцентр, отмечая, что столбики термометров южноуральцев будут показывать 25-30 градусов тепла (в ночь с четверга на пятницу синоптики прогнозируют 9-14 градусов тепла, в низинах – до плюс шести).

Предстоящей ночью (и в дневное время тоже) ожидаются переменная облачность, местами небольшие дожди. Возможны грозы.

Ветер обещают северной четверти, он будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать 14-ти м/с.

В Челябинске в День семьи, любви и верности прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Ночью – 12-14 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла. Ветер – северной четверти, четыре-девять метров в секунду.

На Руси верили, что, если восьмого июля жарко, то и следующие сорок дней будут такими же. Северный ветер и активность пчел в этот день сулили ясную и засушливую погоду впереди. Если же в день Петра и Февронии дул восточный ветер, то люди ждали перемену погоды и осадки.