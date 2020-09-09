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В двух городах Челябинской области продлили НМУ, повысив степень опасности в одном из них

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 17:14
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Автор: 
Любовь Юрина

В двух городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В одном из них повышена степень НМУ.

По данным Челябинского Гидрометцентра, на территории Челябинска НМУ первой степени опасности, начавшиеся неделю назад, продлены еще на сутки - до 19 часов 10 сентября.

В Карабаше также продлен режим «черного неба», при этом их степень повышена до второго уровня.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Кроме того, в эти дни в регионе будет жаркая погода, что станет дополнительным поводом держаться подальше от магистралей.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом. Опасность выбросов автотранспорта обусловлена их токсичностью, а также близостью источников загрязнения к жилым районам. Такие условия могут ухудшить состояние здоровья у некоторых людей.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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