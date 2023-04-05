В Еткульский район вернулись гуси – славные вестники весны

В Еткульском районе Челябинской области замечены первые перелетные птицы – гуси, славные вестники весны.

Как отмечают в минэкологии региона, гуси – очень дисциплинированные пернатые: любой полет стаи контролирует группа сменяющих друг друга вожаков, отвечающих за безопасность сородичей.

Часть гусей (например, серый гусь) остается гнездиться на территории Еткульского района, чтобы обзавестись потомством.

«Своим гостеприимством для пернатых славится озеро Большой Сарыкуль, куда наряду с гусями также прилетели утки», - рассказали в министерстве экологии Челябинской области, напомнив, что весенняя охота на серого гуся на территории Российской Федерации запрещена.