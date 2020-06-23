В Коркинский разрез хлынули потоки мутной воды

Жители Коркинского муниципального района (Челябинской области) активно обсуждают в местных пабликах и пересылают друг другу видео, на котором потоки мутной воды хлынули в угольный разрез, который уже почти три года не эксплуатируется.

Жители сразу стали выдвигать версии, одна невероятнее другой. Кто-то заверяет, что скоро большая часть огородов уйдет под воду, кто-то считает, что затопление разреза приведет к сползанию поселка Роза и части Коркино в самую глубокую в Евразии яму, кто-то уверен, что жителей будут травить испарениями от жидких отходов (якобы, в карьер будут сливать не только отходы после добычи меди, но и золота).

Жители Коркино отмечают, что угольный разрез уже давно огородили колючей проволокой, вокруг охрана, установлены камеры слежения, никого на территорию не пускают и никто и никогда не сможет выяснить, что же в карьере творится.

Есть и те, кто уверен, что ничего страшного не происходит, процесс рекультивации идет в плановом порядке, все под контролем.

В ООО «Промрекультивация» (оператор проекта ликвидации разреза) пояснили агентству «Урал-пресс-информ» появившиеся в сети кадры спуска потоков воды в карьер: «На Коркинском угольном разрезе начались наладочные работы по проекту ликвидации угольной выработки с использованием закладочного материала с Томинского ГОКа. В рамках наладочных работ выполнена проверка герметичности трассы трубопровода от Томинского ГОКа до Коркинского угольного разреза. Для этого в систему трубопровода была подана вода. Результаты опрессовки положительные».

В компании уточнили, проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала на основе хвостов Томинского ГОКа в 2018 году прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Напомним, Коркинский угольный разрез – самая большая в Евразии открытая угольная выработка. Добыча угля здесь велась с 1930-х годов. В ноябре 2017 года Челябинская угольная компания прекратила добычу угля на разрезе. Для реализации проекта ликвидации выработки разреза создано ООО «Промрекультивация».

На сегодня Коркинский разрез - один из крупных источников загрязнения воздуха в Челябинской области. Кроме того, оползневые процессы на бортах разреза грозят разрушением жилым постройкам и социальным объектам в близлежащих поселениях. Ликвидация разреза с использованием закладочного материала на основе хвостов Томинского ГОКа позволит ликвидировать в выработке источники загрязнения воздуха, а также укрепить борта разреза. Проект ликвидации Коркинского разреза рассчитан до 2042 года. По его окончании на месте угольной выработки будет водоем, берега которого озеленят.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве при реализации в Челябинском области национального проекта «Чистый воздух». Документ в рамках Петербургского международного экономического форума в 2019 году подписали Министерство природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и ООО «Промрекультивация».