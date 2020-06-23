ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Коркинский разрез хлынули потоки мутной воды

Среда обитания
Сегодня, 14:58
Автор: 
Любовь Юрина

Жители Коркинского муниципального района (Челябинской области) активно обсуждают в местных пабликах и пересылают друг другу видео, на котором потоки мутной воды хлынули в угольный разрез, который уже почти три года не эксплуатируется.

Жители сразу стали выдвигать версии, одна невероятнее другой. Кто-то заверяет, что скоро большая часть огородов уйдет под воду, кто-то считает, что затопление разреза приведет к сползанию поселка Роза и части Коркино в самую глубокую в Евразии яму, кто-то уверен, что жителей будут травить испарениями от жидких отходов (якобы, в карьер будут сливать не только отходы после добычи меди, но и золота).

Жители Коркино отмечают, что угольный разрез уже давно огородили колючей проволокой, вокруг охрана, установлены камеры слежения, никого на территорию не пускают и никто и никогда не сможет выяснить, что же в карьере творится.

Есть и те, кто уверен, что ничего страшного не происходит, процесс рекультивации идет в плановом порядке, все под контролем.

В ООО «Промрекультивация» (оператор проекта ликвидации разреза) пояснили агентству «Урал-пресс-информ» появившиеся в сети кадры спуска потоков воды в карьер: «На Коркинском угольном разрезе начались наладочные работы по проекту ликвидации угольной выработки с использованием закладочного материала с Томинского ГОКа. В рамках наладочных работ выполнена проверка герметичности трассы трубопровода от Томинского ГОКа до Коркинского угольного разреза. Для этого в систему трубопровода была подана вода. Результаты опрессовки положительные».

В компании уточнили, проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала на основе хвостов Томинского ГОКа в 2018 году прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Напомним, Коркинский угольный разрез – самая большая в Евразии открытая угольная выработка. Добыча угля здесь велась с 1930-х годов. В ноябре 2017 года Челябинская угольная компания прекратила добычу угля на разрезе. Для реализации проекта ликвидации выработки разреза создано ООО «Промрекультивация».

На сегодня Коркинский разрез - один из крупных источников загрязнения воздуха в Челябинской области. Кроме того, оползневые процессы на бортах разреза грозят разрушением жилым постройкам и социальным объектам в близлежащих поселениях. Ликвидация разреза с использованием закладочного материала на основе хвостов Томинского ГОКа позволит ликвидировать в выработке источники загрязнения воздуха, а также укрепить борта разреза. Проект ликвидации Коркинского разреза рассчитан до 2042 года. По его окончании на месте угольной выработки будет водоем, берега которого озеленят.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве при реализации в Челябинском области национального проекта «Чистый воздух». Документ в рамках Петербургского международного экономического форума в 2019 году подписали Министерство природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и ООО «Промрекультивация».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Среда обитания
16.12.19 23:30
Все очаги самонагревания на Коркинском разрезе ликвидируют только после запуска Томинского ГОКа
Среда обитания
16.12.19 20:45
Во вторник НМУ и южный ветер вновь могут принести гарь с Коркинского разреза в Челябинск
Среда обитания
16.12.19 17:12
Лихачев: Коркинский разрез – не основной источник загрязнения воздуха
Среда обитания
16.12.19 13:15
Разрез газует
Текслер отправил главу минэкологии в Коркино
20.06.20 23:05
Южноуральцы в воскресенье смогут наблюдать солнечное затмение
20.06.20 11:04
На Увильдах по поручению Алексея Текслера демонтируют забор, закрывший доступ к водоему
18.06.20 21:01
В Челябинске, Сатке и Златоусте – НМУ первой степени
17.06.20 22:51
В Челябинске вновь объявлены НМУ
17.06.20 13:06
На службу в нацпарке "Зигальга" готова заступить новая техника
17.06.20 12:26
Спасенного в Челябинской области краснокнижного лебедя-шипуна пригласили жить в Уфу
17.06.20 10:59
Санаторий «Чебаркуль» может стать местом экологической катастрофы
17.06.20 10:38
«Жемчужина Урала» готова открыться
16.06.20 20:38
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области
16.06.20 19:05
Челябинск начал реализацию регионального законопроекта по раздельному сбору мусора
Культура
Сегодня, 10:58
Доброе утро, Урал!
Для вас поет ансамбль «Мировые песни»
Общество
Сегодня, 10:26
Наступившая и следующая рабочие недели будут сокращенными
Новости
Сегодня, 14:38
Общество
Топ-менеджер «Уралавтодора», обвиняемый в краже брошенной фуры, не смог выйти из СИЗО
Сегодня, 13:53
Экономика
ВТБ на Южном Урале принял заявки на ипотеку под 6,5% почти на 1 миллиард рублей
Сегодня, 13:24
Общество
Челябинские депутаты проведают четвероногих подопечных муниципального приюта
Сегодня, 13:06
Происшествия
В Челябинске водитель трамвая сбила косильщика травы
Сегодня, 12:39
Происшествия
В отношении чиновников администрации Челябинска возбуждено уголовное дело
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 11:05
Среда обитания
В Челябинске следом за козлом Антонио олень Петр стал счастливым отцом детей от двух самок
Вчера, 15:31
Среда обитания
В Челябинске у семейной пары кенгуру родился чудесный малыш
Вчера, 10:34
Среда обитания
Безответственные и некультурные туристы изрядно наследили на Таганае
17.06.20 13:06
Среда обитания
На службу в нацпарке "Зигальга" готова заступить новая техника
17.06.20 12:26
Среда обитания
Спасенного в Челябинской области краснокнижного лебедя-шипуна пригласили жить в Уфу
Теги
Коркинский разрез
Промрекультивация
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика