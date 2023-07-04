На месте разреза в Коркино появится живописное озеро

За шесть лет с момента начала реализации проекта по рекультивации крупнейшей в Евразии открытой угольной выработки - Коркинского разреза (Челябинская область) - удалось в 213 раз сократить выбросы загрязняющих веществ от эндогенных пожаров на разрезе, сообщает Русская медная компания. В будущем на месте угольной выработки появится живописное озеро.

До начала рекультивации Коркинский разрез был одной из самых острых экологических проблем региона. Эндогенные пожары загрязняли воздух, а оползневые явления на бортах разреза грозили разрушением жилых домов и социальных объектов в близлежащих поселениях.

В 2017 году для ликвидации выработки Коркинского угольного разреза было учреждено ООО «Промрекультивация» при участии Томинского горно-обогатительного комбината (входит в Группу «Русская медная компания»).

С помощью закладочного материала с Томинского ГОКа удалось укрепить борта карьера и остановить их движение.

В 2022 году на разрезе в эксплуатацию введена первая линия системы оборотного водоснабжения, которая позволяет за год возвращать 20 миллионов тонн воды из разреза на повторную работу предприятия.

Проект ликвидации рассчитан до 2050 года. По его окончании на месте угольной выработки появится живописное озеро, по берегам которого высадят растения, заверяют в РМК. И в этом водоеме можно будет купаться.

«Это не рыбхоз, конечно, который более жесткий норматив имеет. По ГОСТу вода питьевая, человек может купаться», - рассказала Ольга Гуман, директор ООО «Уралгеопроект».

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2019 году проект ликвидации Коркинского разреза вошел в федеральную программу «Чистый воздух» Национального проекта «Экология». Соглашение об этом подписали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и ООО «Промрекультивация» на Петербургском международном экономическом форуме.

В конце 2021 года ООО «Промрекультивация» вместе со всеми предприятиями Группы РМК в Челябинской области присоединились к Региональному экологическому стандарту региона.

Региональный экологический стандарт Челябинской области – это свод норм, правил и рекомендаций в отношении субъектов, которые оказывают или могут оказывать воздействие на окружающую среду. Это флагманский проект Координационного совета, направленный на формирование экологического благополучия Южного Урала. Инициатива разработана и реализуется по распоряжению губернатора Алексея Текслера.