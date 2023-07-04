04.07.2023
В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»
04.07.2023
В Магнитогорске по инициативе Виктора Рашникова создадут хоккейную академию
04.07.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по улице Марченко
04.07.2023
Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Анапу
04.07.2023
Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка
03.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 июля (18+)
На месте разреза в Коркино появится живописное озеро
Выбросы от эндогенных пожаров на Коркинском разрезе сократились в 213 раз
19.06.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе
05.06.2023
Завод «Карабашмедь» получил комплексное экологическое разрешение
04.06.2023
В Челябинске соревновались экстремалы
03.06.2023
Кыштымский медеэлектролитный завод и Томинский ГОК - победители XX конкурса «Меняющие мир»
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023