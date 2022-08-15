15.08.2022
Ирина Текслер обнаружила зубы акулы на бортах Коркинского разреза
15.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 августа
15.08.2022
Челябинцев приглашают к участию в легендарном легкоатлетическом марафоне
15.08.2022
Организатор финансовой пирамиды почти 14 лет проведет в колонии
15.08.2022
Челябинский депутат Корнев в качестве почетного гостя посетит турнир памяти Ахмата Кадырова
15.08.2022
В Челябинской области реализуют меры по снижению смертности от инфаркта
На месте нынешнего Коркино был океан?
Ирина Текслер обнаружила зубы акулы на бортах Коркинского разреза
15.08.2022
Предприятия ОПК Южного Урала представят свою продукцию на форуме «Армия-2022»
12.08.2022
Растроганы до глубины души: матери погибших в спецоперации южноуральцев благодарны за память об их сыновьях
12.08.2022
Текслер откорректировал штатную численность Управления делами губернатора и правительства
12.08.2022
Скоростной «Орлан» между Челябинском и Екатеринбургом запустят в середине ноября
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022