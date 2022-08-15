Ирина Текслер обнаружила зубы акулы на бортах Коркинского разреза

Руководитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив «2020», супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер нашла на отвалах угольного разреза «Коркинский» зубы древней акулы.

Напомним, в минувшую субботу, 13 августа, фонд организовал экспедицию, чтобы найти доказательства существования океана на месте нынешнего карьера много миллионов лет назад.

«Это было ярко, дружно, результативно и очень интересно! Мы провели раскопки, нашли клыки акул, узнали много нового и отлично провели время», - рассказали о пятичасовой экспедиции в группе фонда ВКонтакте.

Участники экспедиции нашли около десятка окаменелых зубов макроризодусов – вымершего рода акулы, которые жили около 50 миллионов лет назад.

Были обнаружены белые клыки и коричневые (принадлежали более молодым акулам).

Подробностей участники рассказывать не стали, но в группе фонда выложили большое количество фотографий, где и можно рассмотреть находки.

ФОТО: Юлия Боровикова и Владислав Журавлёв