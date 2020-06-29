В Магнитогорске высаживают деревья с гарантией

Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) оценили уровень и качество работ по озеленению города.

Итоговые цифры по высадкам зелёных насаждений прозвучали на заседании Собрания. В прошлом году в городе высажено 5659 деревьев и 39610 кустарников, засеяно 102786 кв. м газона.

Среди деревьев и кустарников это лиственница, ель колючая и сибирская, липа, ясень, клен остролистный, береза, рябина, кизильник, барбарис. На городских клумбах высажено более 740 тысяч цветов.

Наиболее значительный вклад в озеленение внесен градообразующим предприятием - ПАО «ММК».

Депутаты отметили, что специалисты осенью оценили приживаемость саженцев 2017 и 2018 года, а также весенних посадок 2019 года. Средний процент отпада, то есть неприживаемости деревьев, посаженных в 2017 году, составил около 23 процентов, в 2018 году - 18 процентов, в 2019 году - 9 процентов.

В Магнитогорске сформирован комплексный план посадки зеленых насаждений на 2020 год. Примечательно, что места и породы деревьев выбраны с учетом предложений горожан.

Планируется посадка 359 крупномерных деревьев и 7445 по главным городским проспектам Ленина и Карла Маркса. Более 1900 деревьев будет высажено за счет средств ПАО «ММК».

Как отметил председатель городского Собрания Александр Морозов, мало высадить деревья, надо их еще и сохранить: «Особенное внимание, особенно в первые годы, надо уделять поливу саженцев», - пояснил он.

Кстати, в Магнитогорске на высаженные деревья действует гарантия, в течение которой затраты на обслуживание, полив либо замену берет на себя компания, которая высадила саженцы.