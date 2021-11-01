01.11.2021
На свежеотремонтированных трамвайных переездах в Челябинске продолжает разрушаться плитка
01.11.2021
Южноуральцев приглашают покорить «Цифровые вершины»
01.11.2021
В нацпарке «Зигальга» появится первая смотровая площадка с видом на три хребта
01.11.2021
В Челябинской области объявлены лауреаты областной премии «Национальное признание»
31.10.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 110 тысяч
31.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое ноября
В нацпарке «Зигальга» появится первая смотровая площадка с видом на три хребта
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021