В нацпарке «Зигальга» появится первая смотровая площадка с видом на три хребта

Национальный парк «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) обзаведется первой смотровой площадкой, которая станет одной из изюминок нового прогулочного маршрута.

Как сообщает телеграм-канал нацпарка, конструкции уже доставили на место и начали сборку.

Со смотровой площадки откроется вид сразу на три хребта: Зигальгу, Иремель и Бакты.

Экологическая тропа «По предгорьям Зигальги» (именно на данном маршруте появится смотровая площадка) расскажет об особенностях горной тайги, последствиях деятельности человека и естественном ходе восстановления лесов.

Общая протяженность тропы составляет четыре с половиной километра, частично она будет проходить по берегу реки Юрюзань.