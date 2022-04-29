В нацпарке «Зигальга» зацвела сон-трава

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) зацвела сон-трава.

По легенде, которую рассказали в нацпарке, очень-очень давно Зима решила вступить в бой с Весной и напустила на землю лютую Стужу. Все цветы испугались и поникли, и только сон-трава гордо выпрямила стебелек и раскрыла свой фиолетовый пушистый цветок. Солнце заметило «сигнал» и согрело землю теплом, открыв Весне дорогу.

«А нежный цветок от холода и весенних заморозков с тех пор защищает настоящая шуба из тонких серебристых волосков, которые покрывают его стебель и лепестки. Сон-трава, или прострел, – редкое растение. Потому рвать его нельзя ни в коем случае. Лучше всего унести на память о встрече с этой хрупкой красотой фотографию», - отмечают в нацпарке «Зигальга».