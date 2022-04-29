В нацпарке «Зигальга» зацвела сон-трава

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Центральный районный суд Челябинска вчера, 28 апреля, продлил меру пресечения в виде заключения п
29.04.2022

Суд не выпустил челябинского депутата Ершова из СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 29 апреля», по инициативе начальника ГУ МВД России по Челябинской области Михаила Скоков
29.04.2022

На улицы Челябинска выйдет рекордное количество нарядов полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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28.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился обеспечить полную безопасность жителе
28.04.2022

Текслер потребовал обеспечить все антитеррористические меры при праздновании Дня Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли изменения в региональный закон «О н
28.04.2022

Депутаты ЗСО Челябинской области откорректировали закон «О налоге на имущество организаций»
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Ограничение движения в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

ММК-ЛМЗ реализовал первый в России трехсторонний специальный инвестиционный контракт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Челябинским ветеранам Великой Отечественной войны вручат именные открытки с Днем Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

В нацпарке «Зигальга» зацвела сон-трава
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2022

С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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НП Зигальга
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29.04.2022 09:55
Фото: НП Зигальга

В нацпарке «Зигальга» зацвела сон-трава

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) зацвела сон-трава.

По легенде, которую рассказали в нацпарке, очень-очень давно Зима решила вступить в бой с Весной и напустила на землю лютую Стужу. Все цветы испугались и поникли, и только сон-трава гордо выпрямила стебелек и раскрыла свой фиолетовый пушистый цветок. Солнце заметило «сигнал» и согрело землю теплом, открыв Весне дорогу.

«А нежный цветок от холода и весенних заморозков с тех пор защищает настоящая шуба из тонких серебристых волосков, которые покрывают его стебель и лепестки. Сон-трава, или прострел, – редкое растение. Потому рвать его нельзя ни в коем случае. Лучше всего унести на память о встрече с этой хрупкой красотой фотографию», - отмечают в нацпарке «Зигальга».

НП Зигальга
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Центральный районный суд Челябинска вчера, 28 апреля, продлил меру пресечения в виде заключения п
29.04.2022

Суд не выпустил челябинского депутата Ершова из СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 29 апреля», по инициативе начальника ГУ МВД России по Челябинской области Михаила Скоков
29.04.2022

На улицы Челябинска выйдет рекордное количество нарядов полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал активизировать профилактическую и разъясни
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Спецоперация на Украине
28.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился обеспечить полную безопасность жителе
28.04.2022

Текслер потребовал обеспечить все антитеррористические меры при праздновании Дня Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли изменения в региональный закон «О н
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29.04.2022 10:19

На улицы Челябинска выйдет рекордное количество нарядов полиции

29.04.2022 10:10

ММК-ЛМЗ реализовал первый в России трехсторонний специальный инвестиционный контракт

29.04.2022 09:59

Челябинским ветеранам Великой Отечественной войны вручат именные открытки с Днем Победы

29.04.2022 09:55

В нацпарке «Зигальга» зацвела сон-трава

28.04.2022 20:51

С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности

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28.04.2022 18:40

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На Таганай вернулись кряквы-старожилы

26.04.2022 21:40

Текслер и Дитрих обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский»

26.04.2022 21:02

СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу

26.04.2022 20:55

В челябинском «подземелье» появились антивандальные светильники

26.04.2022 20:39

В Челябинске расследуют гибель на пожаре семилетней девочки

26.04.2022 20:29

В среду в Челябинской области местами дожди и грозы

26.04.2022 20:23

В Челябинске обследовали проблемные дороги и обязали подрядчика устранить дефекты за 30 дней

26.04.2022 20:12

Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля

26.04.2022 20:05

Полиция Челябинска нашла живодера, облившего бездомного пса химической жидкостью

26.04.2022 19:10

Якушев: Ситуация на рынке труда будет иметь некоторый отложенный эффект

26.04.2022 17:43

В Челябинской области усиливают режим охраны мест массового скопления людей

26.04.2022 17:31

Якушев рассказал о мерах поддержки жителей УрФО в условиях санкций

26.04.2022 17:06

Полпред в УрФО – о ценах на продукты питания в регионах округа