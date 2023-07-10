В парке имени Тищенко Челябинска обустроят площадку под аттракционы

В парке имени Тищенко Металлургического района Челябинска, где продолжается комплексное, масштабное благоустройство, завершены работы в зоне дендрария. Начат ремонт крыш семи зданий на территории всеми любимого «Металлурга» и ограждений по периметру парка.

О ходе ремонтных работ на знаковом общественном пространстве Металлургического района на аппаратном совещании в администрации города в понедельник, десятого июля, сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Он также сообщил, что 30 июня был объявлен аукцион на обустройство в парке имени Тищенко площадки под аттракционы, а седьмого июля – начат прием заявок на благоустройство вокруг площадки скейт-парка.

Напомним, 21 июня скейт-площадка «Металлурга» приобрела новые краски - в международный день скейтбординга полтора десятка художников воплотили здесь свои разноцветные идеи.

Работу над проектом благоустройства парка имени Тищенко (это 34 гектара природного пространства и богатая, с 1947-го года, история развития), завершили к началу декабря 2020-го года. Проектирование общественного пространства было соучаствующим – жители Челябинска (разных возрастов и разных профессий) активно участвовали в работе над созданием концепции благоустройства.

В сентябре 2021-го года результаты первого этапа реконструкции знаменитого «Металлурга» оценили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава южноуральской столицы Наталья Котова. В 2022 году был реализован второй этап благоустройства (глава региона выделил на преображение общественного пространства в прошлом году сто миллионов рублей), сейчас ведутся работы по третьему этапу.